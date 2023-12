Roberta Morise aspetta un figlio dallo chef Bartolini: "È stato un colpo di fulmine"

Roberta Morise ha confermato di aspettare il suo primo figlio insieme al suo compagno, lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini.

Roberta Morise incinta del suo primo figlio

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le prime immagini di Roberta Morise con il pancino e lei ha confermato tutto il suo amore per lo chef Enrico Bartolini, con cui fa coppia fissa da quest’estate e con cui ormai è decisa a non nascondersi più.

“Appena l’ho visto: ho avuto un colpo di fulmine! L’ho guardato e ho detto: “È lui”. È la bontà fatta persona, l’uomo che ho sempre aspettato. Non pensavo potesse esistere: la perfezione. Accogliente, dolce e premuroso”, ha detto lei in merito alla loro storia d’amore, mentre lui ha aggiunto: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice e showgirl per la splendida notizia relativa alla sua gravidanza, e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione. Per il momento Roberta Morise non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’arrivo del suo primo bebè e non è dato sapere se sarà un maschio o una femmina.