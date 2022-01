Roberto Burioni e il “rifiuto incomprensibile di un vaccino miracoloso”

Da Fabio Fazio arriva un perplesso Roberto Burioni che parla con la consueta franchezza del “rifiuto incomprensibile di un vaccino miracoloso”

Roberto Burioni non ha fatto mistero di una sua perplessità grande, quella relativa al “rifiuto incomprensibile di un vaccino miracoloso”. Il virologo del San Raffaele di Milano ne ha parlato nel salotto televisivo di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Roberto Burioni e il vaccino miracoloso, anche solo un anno fa il suo arrivo era un risultato unico

Lo ha fatto partendo da un presupposto che forse a molti è sfuggito: solo un anno fa l’idea di un vaccino già pronto per arginare il covid era una specie di miracolo. Ha detto Burioni: “Rimango stupito di fronte al 10% di persone che rifiutano senza alcuna motivazione razionale un vaccino che ha una sicurezza mai vista prima e un’efficacia superiore a ogni speranza”.

Quella protezione altissima che dovrebbe convincere tutti e non lo fa, roba “da sociologi”

E ancora: “Il vaccino è miracoloso, protegge con una percentuale altissima contro le conseguenze gravi del covid”. Poi il professor Burioni ha voluto riportare il ragionamento allo step temporale di quasi due anni fa: “Durante il lockdown lo abbiamo sognato un vaccino così. Sapere che qualcuno lo rifiuta è incomprensibile per un medico, ci vuole un sociologo per capire perché succede”.

Vaccino con il covid già contratto? L’unico effetto negativo è lo “spreco di una dose”

In chiosa Burioni ha risposto ad una domanda correlata ma più tecnica, cioè su cosa succede se qualcuno non sa di essere positivo e riceve il vaccino. Ha spiegato il virologo: “Se uno ha il covid e si vaccina, l’unico effetto negativo è lo spreco di una dose di vaccino. Non c’è nessun problema per chi ha il covid e si vaccina”.