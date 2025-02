Il calo delle presenze a Roccaraso

Roccaraso, una delle località sciistiche più rinomate d’Italia, sta affrontando un lieve calo delle presenze turistiche. Questo fenomeno è particolarmente evidente in un periodo in cui ci si aspetterebbe un afflusso massiccio di visitatori, soprattutto durante i weekend. Domenica prossima, si prevede l’arrivo di circa sessanta bus dalla Campania, portando con sé tremila persone. Tuttavia, il ricordo del caos generato dalla scorsa domenica, quando ben 260 pullman hanno invaso la località, è ancora fresco nella memoria degli operatori turistici e delle autorità locali.

Le preoccupazioni delle autorità locali

Il boom turistico della settimana scorsa ha attirato l’attenzione della Guardia di Finanza, che ha avviato controlli approfonditi. Le autorità sono particolarmente preoccupate per l’elevato utilizzo di banconote da 20 euro, un indicatore che potrebbe suggerire attività sospette. In un solo giorno, il giro d’affari registrato ha superato i 150mila euro, un dato che ha sollevato interrogativi sulla trasparenza delle operazioni commerciali nella zona. Questo scenario ha portato a riflessioni su come gestire al meglio il flusso turistico, garantendo al contempo la sicurezza e la legalità delle attività economiche.

Le opportunità per il futuro

Nonostante le sfide attuali, Roccaraso ha l’opportunità di reinventarsi e attrarre un turismo più sostenibile e consapevole. La località potrebbe beneficiare di strategie di marketing mirate, che enfatizzino non solo le piste da sci, ma anche le bellezze naturali e le esperienze culturali offerte dal territorio. Investire in infrastrutture e servizi di qualità potrebbe migliorare l’esperienza dei visitatori, rendendo Roccaraso una meta ambita non solo in inverno, ma anche durante tutto l’anno. La collaborazione tra operatori turistici, autorità locali e forze dell’ordine sarà cruciale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno.