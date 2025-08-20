L'attesa è finita, il burbero vicequestore Rocco Schiavone sta per tornare in tv: i dettagli.

L’attesa è finita, Marco Giallini sta per tornare in tv nei panni del burbero vicequestore Rocco Schiavone. Questa sera, infatti, in prima serata su Rai 2 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. Ecco tutte le anticipazioni.

Rocco Schiavone 5, stasera Marco Giallini torna in tv

Marco Giallini è uno degli attori italiani più apprezzati e amati dal pubblico.

Questa sera è pronto a fare il suo ritorno in tv con una delle fiction più amate, ovvero “Rocco Schiavone”. L’attesa quindi è finita, il vicequestore è pronto a tornare a emozionare i telespettatori, appuntamento per questa sera, mercoledì 20 agosto 2025, in prima serata su Rai 2 con il primo episodio dal titolo “Il viaggio continua”. Ma ecco tutte le anticipazioni.

Rocco Schiavone 5: le anticipazioni

Come visto, questa sera andrà in onda “Rocco Schiavone 5” con Marco Giallini nei panni del burbero vicequestore. Il primo episodio di chiama “Il viaggio continua”: un cadavere viene trovato sul Monte Bianco da due operai francesi che, però, spostano il corpo in Valle D’Aosta. Sarà proprio il vicequestore Marco Giallini a occuparsi quindi dell’indagine e capire cosa sia successo. Appuntamento vi ricordo per questa sera, in prima serata su Rai 2.