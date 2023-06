Rocco Siffredi replica al padre di Maria Sofia Federico

L’ex collegiale Maria Sofia Federico è entrata a far parte dell’Academy di Rocco Siffredi. Il padre della diciottenne ha giustamente espresso grande preoccupazione, motivo per cui il re del porno ha deciso di tranquillizzarlo.

Maria Sofia Federico nell’Academy di Rocco Siffredi. La ragazza, che è diventata popolare per aver partecipato al docureality Il Collegio, ha compiuto da poco 18 anni ed è già sbarcata su OnlyFans. Questa svolta nella sua carriera, però, ha sconvolto il padre, che giustamente si è detto preoccupato. A tranquillizzare l’uomo, ovviamente a modo suo, è stato lo stesso Rocco.

Siffredi, intervenuto nel programma radiofonico La Zanzara, ha dichiarato:

“Quando l’ho vista ieri sera, l’ho vista in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia la Nappi in miniatura . Guardatela bene. Lei vuole fare altro: vuole fare la professoressa, non c’entra un ca**o con il porno. Dille al papà di stare tranquillo , una cosa è certa: qua non sc**a”.

Mentre Rocco ha cercato di tranquillizzare il padre, il discorso che Maria Sofia Federico ha rivolto al genitore è molto diverso. Via social, ha dichiarato:

“Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento. Nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio. Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, ‘non volevi cambiare il mondo?’ io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive. E denunciarla continuando a essere me stessa in libertà”.