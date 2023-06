Rocco Siffredi sfila per DSquared, il dettaglio hot dell'outfit

D2Naughty, la libertà sessuale sfila in passerella con Rocco Siffredi

In occasione della fashion week le luci della ribalta sono puntate tutte su Milano e le sue passerelle. In chiusura del primo giorno di sfilate, Dsquaered ha dato vita ad uno spettacolo inaspettato per presentare la nuova collezione Primavera Estate 2024 D2Naughty. Protagonista vero e proprio della sfilata è stato Rocco Siffredi, simbolo immortale nel mondo del porno.

Qual è il dettaglio ho dell’outfit di Siffredi

Insieme al divo del porno italiano hanno sfilato altri modelli decisamente hot: Julia Fox, Gabbriette, Esther Cañadas e molti altri hanno percorso la passerella con accompagnamento uno sfondo video con clip che a ricordare i DVD anni ’90 con scene pornografiche.

E poi arriva lui, Rocco Siffredi sfila con la classica nonchalance del divo, pur prestato ad un lavoro che non è il suo. “Mi sono allenato a camminare bene” ha poi rivelato dopo l’esperienza. Eppure la sua, più che una sfilata è stata un’esibizione: partito con giacca blu con sotto una maglietta rossa e dei jeans, mentre camminava sulla passerella Siffredi ha iniziato a sfilarsi la cintura, aprendo i pantaloni lasciando vedere il dettaglio del nuovo boxer firmato Dsquared2, raffigurante due gambe divaricate con al centro un diamante.

Ma come ci è finito Siffredi a sfilare per Disquared? La risposta l’ha data direttamente lui al termine dell’evento: “Sono stato contento di sposare questo progetto con Dsquared2 perché il mood della collezione è anni ’90 e mi ricorda un periodo in cui il porno era ai suoi splendori: era un mondo più autentico rispetto a quello di oggi”.