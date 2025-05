Rocio Munoz Morales è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. L’attrice spagnola ha rivelato un dettaglio particolare su Raoul Bova.

Rocio Munoz Morales: smentita la cristi con Raoul Bova a La Volta Buona

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 14 maggio 2025, c’era l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, compagna dell’attore romano Raoul Bova.

Da diversi mesi circolano voci circa una crisi tra i due, ma ecco che la stessa Rocio ha smentito tutto. Durante l’intervista l’attrice infatti non ha fatto riferimento ad alcuna crisi, anzi pare proprio che tra lei e Raoul tutto vada a gonfie vele. Durante l’intervista però c’è stato anche un momento un pò imbarazzante. Ecco cosa è successo.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, retroscena imbarazzante a ‘La volta buona’

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo a “La Volta Buona“, Rocio Munoz Morales ha rivelato un retroscena intimo su Rauol Bova. La loro storia è nata sul set di “Immaturi”, ecco cosa ha rivelato l’attrice: “abbiamo fatto pure l’amore in inglese, non so come… ma ora è un ricordo molto lontano.” A questo punto la Balivo: “Adesso lo fate in italiano? Che ne so magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce”. Rocio ha risposto imbarazzata: “Sì, certo, t’immagini? Che cosa complicata…”