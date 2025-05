Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, una delle coppie più amate dello spettacolo, stanno vivendo un momento delicato dopo 13 anni di relazione e la nascita delle loro due figlie, Alma e Luna. Nonostante abbiano sempre mantenuto una privacy abbastanza riservata, le ultime voci e indiscrezioni parlano di una crisi che potrebbe mettere in discussione il loro legame.

L’ultima rivelazione del settimanale DiPiù ha scatenato il gossip, alimentando i dubbi sul loro rapporto. Ma sarà davvero la fine per la coppia?

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales in crisi?

Anche le relazioni più solide possono attraversare periodi difficili, e sembra che Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales stiano vivendo proprio uno di questi.

La presunta crisi della coppia è stata riportata dal magazine Diva e Donna, mentre nuove indiscrezioni sono emerse grazie a una foto pubblicata dal settimanale Oggi, che ha svelato ulteriori dettagli sulla loro situazione. Se sia vera o meno, la vicenda ha suscitato molte ipotesi, alimentando il sospetto che tra i due ci sia qualcosa che non va.

Molti sostengono che la coppia ormai viva separata sotto lo stesso tetto. Il settimanale DiPiù ricorda come tutto è iniziato a marzo, quando sono stati fotografati mentre uscivano da un negozio con le loro due figlie. Dopo, si sarebbero allontanati separatamente, ognuno sulla propria auto, come se quasi si ignorassero.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, crisi confermata? L’ultima indiscrezione

La scena, che aveva suscitato molte reazioni, è stata seguita da altre immagini che hanno continuato a ritrarre la coppia separata. Anche in occasione della festa del papà, Rocio ha scelto di dedicare un pensiero solo a suo padre, Manuel, scomparso nel 2023, omettendo un messaggio per Raoul, padre delle sue due figlie, Alma e Luna, un gesto che in passato non era mai accaduto.

Pochi giorni dopo, durante un’apparizione nel programma Obbligo o verità, Alessia Marcuzzi ha chiesto direttamente a Rocío del presunto periodo di crisi con Raoul.

“A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno a una verità normale. Se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi si crea una cosa gigante”, una risposta che ha sollevato ulteriori perplessità.

A questo si è aggiunta una paparazzata che ritrae Rocio in compagnia del ballerino Giuseppe Di Bella, di notte, a Milano. Tuttavia, di fronte alla domanda di Alessia Marcuzzi, l’attrice ha reagito con fermezza, spiegando che Giuseppe è uno dei suoi amici più stretti, con il quale ha un legame che dura da oltre venti anni, aggiungendo che quella sera lui è andato a vederla nel suo spettacolo Il cappotto di Janis insieme a sua zia. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui.

Il settimanale DiPiù ha rivelato un ulteriore dettaglio intrigante. C’è chi avrebbe persino insinuato che tra Rocio e Giuseppe ci fosse l’ombra di uno dei conduttori più noti, Stefano De Martino, con cui la stessa Rocio avrebbe recentemente iniziato a condividere lo stesso agente.