Roma, 76enne trovato morto in casa dopo 10 giorni: si attende l’autopsia

Un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel corridoio di ingresso del suo appartamento dai Vigili del Fuoco. I parenti non avevano notizie da 10 giorni

I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo di un uomo di 76 anni senza vita, all’ingresso del suo appartamento all’Eur.

Roma, 76enne trovato morto in casa dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato Esposizione sono intervenuti dopo la chiamata di un parente dell’uomo che li aveva avvisati di non ricevere risposta alle telefonate fatte al 76enne da una decina di giorni.

I pompieri si sono precipitati nell’appartamento dell’anziano e hanno provato a suonare al campanello. Non ricevendo risposta hanno forzato la porta e si sono trovati davanti il corpo inerme dell’uomo, steso nel corridoio d’ingresso.

Non si è trattato di un’aggressione: l’intervento della polizia scientifica

Una volta appurato che l’uomo era effettivamente morto, sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per fare tutti i rilievi del caso.

Gli uomini della scientifica non hanno rilevato alcun segno di aggressione sul corpo del pensionato. Si saprà qualcosa in più in merito alla sua morte quando verrà effettuata l’autopsia.

Le testimonianze dei vicini di casa

I vicini di casa del 76enne hanno confermato di non vederlo nè sentirlo da dieci giorni. Nessuno di loro si era però preoccupato perché l’anziano signore, preoccupato dalla pandemia Covid, per paura di prendere il virus, ultimamente evitava di uscire troppo spesso.