Scattano le manette per il presidente di una Onlus del quartiere romano Appio Tuscolano: a far partire l'indagine la segnalazione di una ragazza a conoscenza dell'abuso subìto da un amico

Orrore a Roma. Arrestato per violenza sessuale il presidente di una Onlus del quartiere Appio Tuscolano. A far partire l’indagine è stata la segnalazione di una ragazza a conoscenza dell’abuso subìto da un amico. Le vittime sono tutte di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

La denuncia della ragazza

Ecco le parole della giovane: «Lo ha violentato nella sede, con una mano gli tappava la bocca e intanto abusava di lui. È scioccato, sono disperata ho paura che faccia una sciocchezza». In realtà, è stata la psicologa a cui si era rivolta la ragazza per cercare di aiutare in qualche modo il suo amico a mettere al corrente dei fatti gli agenti del commissariato di polizia di Marino, che hanno subito aperto un’indagine sull’uomo, insospettabile e in apparenza «perbene, stimato e gentile con tutti». Ma questo non stupisce, purtroppo.

Le vittime

Sono quattro finora le vittime accertate, ma potrebbero raggiungere la decina. Stando a quanto emerso, l’uomo ha compiuto le violenze in maniera del tutto spietata – non che ci sia una maniera meno spietata di un’altra per abusare di qualcuno – nei confronti delle sue vittime, alcune delle quali hanno coraggiosamente trovato la forza di fornire agli inquirenti le loro versioni.