Un uomo di 67 anni è stato arrestato in Brianza per aver abusato della sua nipotina mentre dormiva.

Un uomo di 67 anni, italiano, è stato arrestato a Bernareggio, in Brianza, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina adolescente, sua nipote. Il nonno l’avrebbe palpeggiata e avrebbe abusato di lei mentre dormiva. L’indagine dei militari è nata dalla denuncia presentata dalla mamma della vittima, lo scorso marzo. La donna ha raccontato che la ragazzina le aveva confidato di essere stata abusata dal nonno paterno mentre era a casa sua.

La ricostruzione della violenza sulla nipotina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie erano avvenute mentre la vittima stava dormendo. Il 67enne si sarebbe avvicinato alla nipote palpeggiandola e strusciandosi contro il suo corpo, tanto che la giovane è scappata via per raggiungere la sua mamma. L’uomo è stato arrestato nella giornata di ieri a Benareggio, in Brianza, con l’accusa di violenza sessuale ai danni della nipotina.