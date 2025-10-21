Le urla della madre hanno attirato le attenzioni dei passanti che hanno subito chiamato i soccorsi.

Dramma questa mattina a Roma, dove un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra del terzo piano per salutare la sorellina. Ora è in gravi condizioni.

Dramma questa mattina a Roma, in via De Ritis, al Collatino. Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra del terzo piano intorno alle ore 11.30.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe sporto troppo per salutare la sorellina che usciva dal portone. Sono state le urla della madre ad attirare l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. La famiglia del piccolo si trovava a Roma per una festa di laurea e alloggiava in un appartamento adibito a casa vacanze. Sul posto, oltre al 118, anche le autorità per i rilievi necessari e, dalle prime ipotesi, pare che il bimbo sia caduto autonomamente.

Sono apparse subito gravi le condizioni del bambino di 11 anni precipitato questa mattina dalla finestra del terzo piano a Roma. Sul posto il piccolo è stato intubato dai soccorritori del 118 e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù. L’11enne ha riportato un politrauma da caduta, attualmente si trova in gravi condizioni ed è in terapia intensiva. La prognosi è riservata.