Scandicci sotto choc: donna precipitata dalla finestra mentre stava facendo le pulizie di casa e pulendo i vetri.

Una tragica fatalità si è consumata a Scandicci, nel quartiere di Casellina, dove una donna di 68 anni ha perso la vita cadendo dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri delle finestre.

Tragedia a Scandicci: donna cade dalla finestra mentre pulisce i vetri e muore

Nelle scorse ore a Scandicci, nel quartiere di Casellina, una donna di 68 anni ha perso l’equilibrio mentre puliva i vetri delle finestre della propria abitazione e è precipitata dal primo piano.

L’impatto è stato immediato e tragico: alcuni vicini, allarmati dal forte rumore e dalle urla, hanno subito allertato i soccorsi.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno raccolto testimonianze e avviato gli accertamenti di rito.

Donna cade dalla finestra mentre pulisce i vetri e muore: chi era la vittima

Una tragica fatalità si è consumata a Scandicci, nel quartiere di Casellina, dove Morena Scroppo, una donna di 68 anni, ha perso la vita precipitando dal primo piano della propria abitazione mentre stava pulendo i vetri delle finestre. Come riportato da La Nazione, la vittima era conosciuta e stimata dai vicini per gentilezza, riservatezza e cura della propria abitazione, e lascia familiari e amici profondamente addolorati.

Il condominio è rimasto scosso dall’improvvisa tragedia: alcuni residenti si sono fermati in raccoglimento davanti all’abitazione, ricordando i gesti quotidiani e i momenti di vicinanza condivisi con lei. La salma è stata restituita alla famiglia, che nei prossimi giorni organizzerà i funerali.