Il 71enne, prima di togliersi la vita, ha lasciato un biglietto d'addio in casa: ecco cosa è successo.

Un uomo di 71 anni si è tolto la vita a Sesto San Giovanni quando alla sua porta ha bussato l’ufficiale giudiziario per lo sfratto.

Dramma a Sesto San Giovanni: anziano si getta dal balcone e muore

Questa mattina, 8 ottobre 2025, un anziano è morto dopo essersi buttato dal balcone del suo appartamento situato al sesto piano a Sesto San Giovanni (Milano).

Il gesto estremo quando, all’ingresso dello stabile, oltre al suo avvocato c’era anche l’ufficiale giudiziario arrivato per notificarli lo sfratto. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo aveva 71 anni, senza figli e divorziato.

Dramma a Sesto San Giovanni, anziano si getta dal balcone e muore: il biglietto d’addio

Prima di buttarsi dal sesto piano del suo appartamento a Sesto San Giovanni, il 71enne ha lasciato un biglietto d’addio in casa. Poche le parole, ma sufficienti per capire la sua disperazione: “Non ce la faccio più.” L’anziano aveva due anni di affitto arretrato e, l’ufficiale giudiziario, aveva già tentato diverse volte di notificargli l’atto, che ormai era divenuto esecutivo. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà.