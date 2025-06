Sesto San Giovanni, tre auto in fiamme in un parcheggio: emergono dettagli dr...

Tre auto sono state avvolte dalle fiamme in un parcheggio di via Bandiera, a Sesto San Giovanni (Milano). L’incendio è divampato poco prima delle 22.

Un violento incendio ha coinvolto nella serata di ieri tre auto parcheggiate in via Bandiera, a Sesto San Giovanni, provocando una drammatica scoperta. Le fiamme, divampate poco prima delle 22, hanno rapidamente avvolto i veicoli, attirando l’attenzione dei residenti e dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno fatto una scoperta drammatica.

Sesto San Giovanni, tre auto in fiamme in un parcheggio

Un violento incendio ha completamente devastato tre automobili, inghiottite dalle fiamme che si sono rapidamente propagate nel parcheggio. A notare il rogo sono stati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, impegnati in un servizio di controllo nella zona, che hanno subito allertato i soccorsi.

Sesto San Giovanni, tre auto in fiamme in un parcheggio: la drammatica scoperta

In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e le forze dell’ordine. Durante le operazioni di intervento, all’interno di uno dei veicoli è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo, una scoperta che ha trasformato l’incendio in una tragedia.

Sesto San Giovanni, tre auto in fiamme in un parcheggio: le indagini

I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio che ha coinvolto e distrutto tre veicoli. Le autorità stanno cercando di ricostruire come si siano originati e propagati le fiamme. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, dal possibile gesto doloso fino a un’azione volontaria da parte dell’uomo rinvenuto senza vita all’interno di uno dei mezzi, la cui identità resta ancora da accertare.