Tragedia a Bolzano, un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra del terzo piano di casa sua. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Un bambino di soli 3 anni è caduto dalla finestra del terzo piano della sua casa situata in via Bassano del Grappa, a Bolzano.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe prima arrampicato su una sedia poi sul termosifone, da cui ha raggiunto la finestra aperta. Da lì è precipitato nel vuoto per circa nove metri. Sul posto si è creata subito una folla di passanti i quali hanno subito chiamato i soccorsi, che sono subito giunti sul posto assieme ai Carabinieri.

Come visto i soccorsi sono giunti subito sul posto per soccorrere il bambino di 3 anni caduto dalla finestra del terzo piano a Bolzano. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano, le sue condizioni sono gravi ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine intanto hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente, in casa col piccolo c’erano alcuni familiari.