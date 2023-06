Bimbo di due anni cade dal balcone: ricoverato in gravi condizioni al Bambino...

Bimbo di due anni cade dal balcone: ricoverato in gravi condizioni al Bambino...

A Sabaudia un bambino di due anni precipita dal balcone di casa probabilmente a causa di un cedimento della ringhiera: trasportato in codice rosso al Bambino Gesù di Roma, è grave

Dramma nella Capitale. Un bambino di due anni è stato ricoverato presso l’ospedale Bambino Gesù dopo una violenta caduta dal balcone di casa. Le sue condizioni appaiono gravi ma per il momento resta escluso il pericolo di vita.

Potrebbe aver ceduto la ringhiera

L’incidente è avvenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, sembrerebbe che parte della ringhiera del balcone abbia ceduto portando così il piccolo a precipitare a terra. Scattato l’allarme da una chiamata dei genitori, i sanitari del 118 si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e hanno trasportato in codice rosso il bambino al presidio ospedaliero capitolino. Aperte dai carabinieri della stazione locale le indagini per la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto.

Incidente analogo a Roma

Neanche tre mesi fa un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone di un appartamento nel quartiere romano Alessandrino. Soccorso dal personale del 118 in pericolo di vita, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al policlinico universitario Agostino Gemelli. Anche in questo caso sono stati i genitori a richiedere l’intervento al numero unico di emergenza 112. Ascoltata la loro versione dei fatti dagli agenti del V distretto Prenestino di polizia, l’incidente è apparso subito come una caduta accidentale.