Roma: Calenda, 'chiedo incontro a Gualtieri, Giunta non sia di continuità**

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Chiederò un incontro a Gualtieri per un confronto sui tempi e sul programma. Il primo provvedimento è quello che avremmo fatto noi, una pulizia straordinaria. Ma lo incontreremo per fare un punto a partire dalla Giunta, per verificare se l'approccio sarà conservatore, di continuità con quello che non è stato fatto, o prenderà il toro per le corna, per Ama dentro Acea, per raddoppiare il termovalorizzatore di San Vittore, per l'integrazione tra Atac, Cotral e Ferrovie".

Lo ha detto Carlo Calenda alla Stampa estera.