ROMA CAPITALE DELLA MUSICA ELETTRONICA, GRAZIE A PAUL KALKBRENNER

Nella cornice dell’Auditorium Parco della musica sold out e gremito, oltre 5000 le persone presenti, si respirava un po’ di Berlino venerdì scorso grazie allo straordinario talento musicale di Paul Kalkbrenner, icona della musica elettronica mondiale. Nella Cavea, grazie al suo inconfondibile sound, in migliaia hanno ballato al ritmo dei suoi più famosi brani musicali come Sky and Sand, in un viaggio musicale che ripercorre 20 anni della sua brillante e meravigliosa carriera.

Prima dello show, in una serata romana mite, l’amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci ha consegnato a nome dell’AS Roma una maglia ufficiale giallorossa personalizzata con la scritta “Kalkbrenner”, in omaggio alla grande passione del DJ tedesco per le magliette da calcio.

Alle 21,30, quando compare sul palco, per il pubblico è un tripudio. Tutti ballano e si divertono sia nel parterre che in tribuna ed è allora che esplode la gioia di una generazione musicale che, da due decenni, apprezza uno dei dj internazionali più amati al mondo. Il suo live alla consolle termina quasi due ore dopo, entusiasmando il pubblico come mai era accaduto prima a Roma in un evento musicale che, per la Città eterna, rappresenta una novità di grande rilievo. Merito, senza dubbio, di chi ha voluto fortemente l’artista berlinese nell’ambito dell’edizione 2025 del Roma Summer Fest.

Il tour in Italia proseguirà ora a Catania l’1 agosto al Wave Summer Music (Villa Bellini) e il 2 agosto, invece, concluderà a Riccione esibendosi allo Space. Bravo Paul!