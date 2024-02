Roma, Corte d'Appello evacuata: crolla una parte di soffitto

Questa mattina, venerdì 8 febbraio, la Corte d’Appello del Tribunale di Roma, ubicata in via Romeo Romei, è stata evacuata in seguito al parziale crollo di un soffitto nell’androne del palazzo. La situazione è stata causata dalla rottura di un tubo dell’acqua, che ha provocato il crollo di parte del controsoffitto. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 presso la Cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Si presume che il crollo sia stato causato dal peso dell’acqua che si è accumulata a seguito della rottura del tubo. Le autorità competenti saranno al lavoro per valutare i danni e garantire la sicurezza dell’edificio, al fine di ripristinare le normali attività nella struttura. Per fortuna non c’è stato alcun ferito; la sicurezza delle persone presenti nell’edificio è stata la priorità, quindi è stata necessaria l’evacuazione per precauzione.

La testimonianza del pg della Corte d’Appello di Roma

Il procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, Roberto Felici, ha fornito un resoconto diretto dell’incidente avvenuto questa mattina nella struttura giudiziaria. Egli si trovava all’ingresso della Corte quando ha udito il rumore dell’acqua seguito da un tonfo improvviso. Felici ha raccontato di essere riuscito appena in tempo a spostarsi prima che una parte del controsoffitto cedesse, accompagnata da acqua bollente, presumibilmente proveniente dall’impianto di riscaldamento. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell’incidente.