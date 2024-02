I giudici di Brescia prendono una decisione: “Legittime le trascrizioni dei figli di coppie di donne“.

I giudici bresciani hanno respinto il reclamo con cui il Ministero dell’Interno voleva cancellare la madre intenzionale dall’atto di nascita.

«La protratta inerzia del legislatore, pur dopo il severo monito nell’ormai lontano 2021 della Corte Costituzionale permetta una interpretazione evolutiva guidata dalla applicazione di principi costituzionali e sovranazionali per superare la mancata tutela dei figli. La Corte non può bollarsi come sostitutiva del compito del legislatore, giacché il diritto vivente è appunto anche intervenire colmando lacune a fronte della inerzia protratta del legislatore».