Roma, donna trovata morta nel quartiere Monteverde: è giallo

Una tragedia si è consumata nel quartiere Monteverde a Roma dove Alessia F., una donna che avrebbe un’età compresa tra i 36 e 38 anni, è stata ritrovata morta nell’androne di una palazzina situata in via Edoardo Jenner 141.

Non si conoscerebbero per il momento le circostante del decesso. Stando a quanto si apprende, a ritrovare il cadavere della vittima sarebbe stato un residente che avrebbe poi provveduto ad allertare le forze dell’ordine.

Roma, donna trovata morta nel quartiere Monteverde

Come la giovane possa aver perso la vita è ancora da chiarire. La testa della donna era fracassata e insanguinata. Nel frattempo l’uomo che avrebbe ritrovato il corpo della vittima, così come diverse persone vicine a quest’ultima – riporta Adnkronos – sarebbero state ascoltate dagli agenti.

Oggetto inoltre di analisi è un marsupio appartenuto alla donna nel quale, oltre alle chiavi, non vi sarebbe molto altro.

Nessuna ipotesi è esclusa

Intanto sono state avviate le indagini al fine di fare chiarezza sulla dinamica della vicenda. Ad ogni modo per il momento non è esclusa nessuna ipotesi. In particolare sarà da chiarire se la donna sia stata uccisa o se si sia trattato di un gesto volontario.

Nell’appartamento della vittima sono stati eseguiti i rlievi di rito. Al suo interno non vi sarebbe tuttavia disordine.