Roma, edicolante morto per un malore mentre rincorre un ladro

Un brutto episodio di cronaca è avvenuto questa mattina a Roma: un edicolante rincorre un ladro, ma poco dopo accusa un malore, si accascia a terra e muore.

Roma, edicolante ha un malore mentre rincorre un ladro

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 febbraio, un edicolante è deceduto in zona Portuense a Roma.

L’uomo aveva provato a rincorrere un ladro, ma ha accusato un malore ed è crollato a terra. L’edicolante è morto poco dopo.

Roma, la rapina all’edicola

I carabinieri stanno lavorando alacremente in queste ore per provare a far luce sugli avvenimenti. Dalle prime indiscrezioni trapelate pare che l’edicolante stesse finendo di sistemare i quotidiani nel suo negozio, attorno alle ore 8 del mattino, quando uno sconosciuto gli si è avvicinato.

Il ladro dopo aver minacciato l’edicolante avrebbe tentato di rubare i soldi dalla cassa. Il negoziante ha però reagito ed ha provato a rincorrere il fuggitivo, andato via senza refurtiva.

Il malore dell’edicolante

Il ladro è riuscito a fuggire e l’edicolante non ha potuto far altro che tornare al suo negozio, ma sulla via del ritorno ha avuto un malore e si è accasciato a terra. Alcuni passanti hanno chiamato i sanitari del 118 che sono intervenuti immediatamente.

Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le forza dell’ordine sono adesso alla caccia del ladro.