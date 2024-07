Antonella De Angelis si è presentata due volte in ospedale con gambe gonfie e dolori nel corpo, ma è stata dimessa. La donna è morta in casa il giorno dopo.

Roma, in ospedale con le gambe gonfie ma viene dimessa: muore il giorno dopo

Antonella De Angelis si è presentata il 23 luglio in ospedale con le gambe gonfie e dolori in tutto il corpo, ma dopo il controllo è stata dimessa. I medici le hanno detto che era dovuto al caldo. Il giorno dopo, la 69enne è stata trovata senza vita in casa, dai parenti. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo, senza nomi iscritti sul registro degli indagati. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia successo al Policlinico Casilino e al Policlinico Gemelli. La donna era stata dimessa due volte, prima di tornare a casa, rassegnata, come riportato dal Corriere della Sera. I parenti hanno sporto denuncia tramite il loro legale, Paolo Palleschi, spiegando che la donna non aveva mai sofferto di gonfiori improvvisi alle gambe. Il pm Francesco Basentini ha disposto l’autopsia e il sequestro dei documenti negli ospedali.

Dimessa da due ospedali, muore a casa: la vicenda

La donna ha iniziato a stare male lo scorso venerdì, 19 luglio, e ha chiesto a sua sorella di accompagnarla all’ospedale. La prima visita è avvenuta al policlinico Casilino, ma i medici hanno rimandato la donna a casa spiegandole che quei dolori in tutto il corpo erano “normali”. Nella giornata di sabato, però, i dolori sono peggiorati e dopo qualche ora la donna ha chiesto di nuovo alla sorella di portarla all’ospedale, al policlinico Gemelli. Lunedì la donna è stata visitata di nuovo e poi dimessa. Il giorno dopo è morta a casa.