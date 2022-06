Roma, incidente in cantiere: operaio ferito gravemente

Operaio di 21 anni italiano ricoverato dopo un incidente in un cantiere di Roma: è stato colpito alla nuca da una lastra di cemento.

Un operaio di 21 anni è rimasto gravemente ferito sul posto di lavoro: in seguito all’incidente avvenuto in un cantiere a Roma è stato ricoverato.

Operaio 21enne vittima di un incidente sul lavoro a Roma

Si è consumato un altro incidente sul posto di lavoro, probabilmente a causa delle scarse misure di sicurezza e della negligenza degli stessi lavoratori.

Questa volta la vittima è un giovane operaio di 21 anni, che stava lavorando in un cantiere al Foro Italico di Roma.

Purtroppo il ragazzo, mentre si trovava sulle impalcature, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da una lastra di cemento che si è staccata da una gru in movimento.

Aperta un’indagine per fare chiarezza sull’incidente al Foro Italico

Come già specificato, l’incidente è avvenuto nella zona dello stadio Pietrangeli.

La Procura ha già avviato una indagine: coordinati dall’aggiunto Giovanni Conzo, l’accusa sarebbe per lesioni gravissime, aggravate dalla violazione della normativa del lavoro.

Nel frattempo, l’operaio 21enne rimasto coinvolto è stato trasferito in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli, dove versa in condizioni molto serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.