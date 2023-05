Roma, incidente mortale su via Casilina: auto travolge un 47enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Alle prime ore di ieri, 1 maggio 2023, un uomo di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Casilina, in zona Torre Maura a Roma.

L’uomo è morto sul colpo

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la vittima camminava a piedi lungo la strada quando, per cause al vaglio delle autorità, sarebbe stata travolta dall’auto all’incrocio di via Casilina con via dei Colombi e via Walter Tobagi. L’impatto è stato violento e l’uomo è deceduto sul colpo per via dei gravi traumi riportati. Immediatamente dopo l’urto, l’uomo alla guida del veicolo si è fermato per prestare soccorso in attesa dell’ambulanza. Arrivati sul luogo dell’incidente, i sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare il 47enne, ma non c’era più niente da fare e non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Le indagini della polizia

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino che, dopo aver svolto gli accertamenti del caso e i rilievi di rito, indagano ora per una più dettagliata ricostruzione della dinamica dell’incidente. Come la prassi vuole, l’automobilista è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue: si attendono gli esiti. La vettura è stata invece posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.