Cosenza, incidente fra due auto: un morto e quattro feriti

La terribile tragedia è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 1 Maggio, nel cosentino, in contrada Mangacastagna, al confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano. Due automobili si sono scontrate frontalmente e con grande violenza causando la morte di uno dei due conducenti e il ferimento di altre quattro persone.

Incidente a Cosenza, si scontrano due auto: un morto e quattro feriti

Le auto in questione erano una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta che stavano viaggiando in direzioni opposte sulla strada che collega Marco Argentano e Mongrassano (Cosenza). Lo scontro fra i due mezzi, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è stato violentissimo: il conducente della Ford Fiesta è morto sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

L’arrivo dei soccorsi e l’estrazione dei feriti dalle lamiere

Sul posto sono immediatamente giunte due vetture dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona, ma soprattutto si sono occupati di estrarre i corpi dei feriti dalle lamiere delle due auto. I quattro feriti sono stati affidati alle cure dei medici del 118, mentre sul luogo sono arrivati anche i carabinieri di Mongrassano che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.