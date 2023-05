Con un post pubblicato prima della partita di andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale denuncia gli atti vandalici di alcuni tifosi tedeschi

Roma, tifosi Bayern Leverkusen danneggiano autobus

“Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera”. Si apre con queste parole, in allegato alla foto del bus della linea Atac danneggiato, il post dell’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, Postato pochi minuti prima della partita Roma – Bayer Leverkusen vinta dai giallorossi grazie al gol di Edoardo Bove.

Le precedenti esperienze

” Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l’increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna” prosegue l’assessore ricordando l’annoso problema della sicurezza delle trasferte internazionali. Tanto che ai tifosi del Feyenord era stata vietata la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League all’Olimpico contro l’As Roma.

La richiesta di risarcimento dei danni

“Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell’accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata” la conclusione del post.

