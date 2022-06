Roma, lancia monopattino a Trinità dei Monti: denunciata turista statunitense

Una turista è stata denunciata dopo aver lanciato un monopattino a Trinità dei Monti.

Una turista di 28 anni proveniente dagli Stati uniti ha lasciato andare il suo monopattino elettrico lungo gli scalini di Trinità dei Monti a Roma. La ragazza è stata denunciata. L’episodio è avvenuto la notte tra il 2 e il 3 giugno alle 2:45.

Oltre alla denuncia, la Polizia di Roma Capitale ha disposto una multa per la ragazza. Sono state le telecamere di sorveglianza a riprendere il tutto.

Lancia monopattino a Trinità dei Monti: multati 2 turisti statunitensi

La ragazza e il suo compagno 29enne, anche lui statunitense, erano entrambi in vacanza in Italia. Come informa Gazzetta.it, i due giovani si sono serviti di due monopattini elettrici in sharing imboccando gli scalini dalla parte alta, ossia quella vicina alla chiesa di Trinità dei Monti.

La ragazza si trovava dietro il suo fidanzato. Come è possibile vedere dalle videocamere, la 28enne avrebbe lanciato il monopattino volontariamente. La polizia ha multato entrambi con una somma pari a 800 euro, applicando loro il daspo urbano.

Denuncia per la ragazza

Alla ragazza è andata anche peggio, in quanto è stata denunciata e dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento a bene monumentale, in quanto avrebbe lanciato il monopattino apposta. Ulteriori accertamenti da parte delle autorità renderanno possibile accertare il preciso ammontare dei danni.