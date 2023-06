Roma, nubifragio sulla Capitale: stop a transito metro A. Grandine in diversi quartieri

Nella giornata di martedì 13 giugno, la città di Roma è stata colpita da un nubifragio che causato diversi disagi alla circolazione. In particolare ci sono state conseguenze importanti per la metropolitana della Capitale. La linea A ha subito uno stop temporaneo, inoltre nella stessa linea, così come in quella C sono state rilevate delle infiltrazioni d’acqua. Diversi inoltre i punti della città allagati.

#Maltempo #Roma, 50 interventi svolti dai #vigilidelfuoco da oggi pomeriggio per la forte pioggia: in città squadre al lavoro per allagamenti e soccorso ad automobilisti in panne. Maggiormente interessate le zone di Prati, Monte Mario e Pineta Sacchetti [#13giugno 20:30] pic.twitter.com/8zjFj0rOzs — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 13, 2023

Roma, nubifragio sulla Capitale: disagi alla circolazione della metro

Atac attraverso una serie di aggiornamenti pubblicati su Twitter aveva informato che, per quanto riguarda la linea A della metropolitana era stato istituito un bus sostitutivo sull’intera linea. La riapertura della metro A è stata graduale: la stazione Manzoni è stata resa di nuovo accessibile dopo alcune ore: “metro A: attiva sull’intera linea; i treni non fermano alla stazione Manzoni”, è quanto si legge nel comunicato. In serata la circolazione è stata completamente riaperta.

Grandinata a sud est di Roma

Diversi quartieri situati a sud-est della Capitale – riporta RomaToday – che sono stati interessati da forti grandinate. Nel giro di pochi minuti – emerge dalle immagini e dai video sui social – si sono imbiancate le strade, creando la parvenza di un inverno “ritardato” e decisamente fuori stagione. Segnalata infine la caduta di fulmini sulle aree dell’Appio Claudio e del Pigneto.