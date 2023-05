Maltempo in Emilia-Romagna, agricoltura in ginocchio a causa delle alluvioni

La prima terribile conta di Confagricoltura sul maltempo in Emilia-Romagna: il settore è in ginocchio e le colture sono compromesse

Le stime sono terribili anche se ancora preliminari e arrivano dopo la terribile conta delle vittime: per il maltempo in Emilia-Romagna l’agricoltura è in ginocchio a causa delle alluvioni. I numeri sono in valutazione ma già allo stato attuale, quello dei dati parziali, si stimano 1.5 miliardi di danni dopo che migliaia di ettari sono stati sommersi dall’acqua. Il dato è proprio questo: ci sono interi territori adibiti a coltura della Romagna che sono allagati.

Maltempo in Romagna, agricoltura in ginocchio

E ci sono già le tipologie individuate come le più colpite: le colture ad alto reddito, poi quelle arboree, dalle fragole alle pesche. Il tutto poi, come spiegano i media, senza trascurare i problemi a allevamenti e infrastrutture. Ecco perché l’universo agricolo lancia il suo grido di allarme con Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini. Proprio l’associazione in queste ore sta effettuando una ricognizione sul territorio. E la situazione è “davvero tragica”: la prima conta dei danni dà una tremenda stima di 1,5 miliardi di euro.

L’appello di sindaci e parlamentari del territorio

L’intento per sanare il dramma è quello per avviare subito l’iter per un decreto legge speciale. Un legiferato cioè che “possa dare sostegno a cittadini e attività economiche romagnole flagellati da alluvione e frane”. Il progetto è stato condiviso dai 18 sindaci dei Comuni più colpiti e dai senatori e deputati eletti in tutta la Regione, per portare sul tavolo del Governo la delicata questione.