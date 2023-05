Confcommercio: "Accanto ai cittadini e alle imprese colpiti dall'alluvione"

Un vero disastro, per le persone e per le aziende, a cui Confcommercio fa sapere di essere “accanto ai cittadini e alle imprese colpiti dall’alluvione”. Le sedi di Cesena e Forlì hanno tenuto una call di emergenza con i rispettivi presidenti, Augusto Patrignani e Giuseppe Vignatelli. Presenti anche i direttori Giorgio Piastra e Alberto Zattini, i vicedirettori Alberto Pesci e Fabrizio Vimari.

“Accanto a cittadini ed imprese colpiti dall’alluvione”

Ecco la nota di Confcommercio: “La situazione è drammatica nei nostri territori e queste giornate sono tra le peggiori in assoluto della storia della Romagna. Tutti abbiamo ben presente la gravità della situazione a cui siamo chiamati a far fronte. Il primo pensiero va alle persone. Alle famiglie e alle imprese colpite. Che sono tante, in tanti comuni del nostro territorio”. Poi l’appello immediato: “Occorre che gli enti deputati indirizzino immediatamente risorse e incentivi straordinari a sostegno delle popolazioni e del tessuto produttivo colpito e nel frattempo procedere con le azioni di soccorso e di aiuto concreto alle persone alle quali ieri, martedì, si sono prodigati gli addetti, con uno slancio esemplare”.

Un collegamento diretto per il monitoraggio

E in chiosa: “Confcommercio nei rispettivi territori ha istituito un collegamento diretto con le imprese per poter monitorare situazioni gravi di disagio e difficoltà, allagamenti, evacuazioni, danni subiti e per portare un primo confronto a cui dovranno seguire provvedimenti eccezionali di sostegno a cui si uniranno i presumibili e auspicabili atti di generosità”.