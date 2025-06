La violenza contro il personale sanitario è un fenomeno sempre più preoccupante in Italia. Recentemente, un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Roma dopo aver preso a pugni una dottoressa all’interno del pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata. Episodi come questo mettono a rischio la sicurezza di chi lavora per garantire cure e assistenza, sollevando nuovamente il tema della tutela e della protezione degli operatori sanitari.

Aumentano le aggressioni al personale sanitario romano: ultimi episodi tra Tor Vergata e Umberto I

Negli ultimi mesi si è registrato un preoccupante aumento di episodi violenti contro il personale medico e infermieristico nelle strutture sanitarie di Roma. Diverse aggressioni, alcune delle quali raccontate a Fanpage, evidenziano una situazione di crescente tensione.

Tra i casi recenti, si segnala l’aggressione subita da un’infermiera di Tor Vergata, avvenuta giovedì 22 maggio, quando è stata minacciata e colpita da una paziente insieme a due guardie giurate intervenute per placare la situazione.

Pochi giorni prima, domenica 18 maggio, un giovane di 24 anni ha reagito con violenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, pretendendo di essere visitato immediatamente. Di fronte al rifiuto, ha aggredito un infermiere di turno con calci e pugni, venendo poi arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Questi episodi sottolineano l’urgenza di interventi più efficaci per garantire la sicurezza di chi lavora ogni giorno per la salute dei cittadini.

Roma, paziente prende a pugni la dottoressa: dovrà rispondere di lesioni gravi

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di lesioni a personale sanitario e danneggiamento, dopo aver aggredito una dottoressa all’interno del pronto soccorso del policlinico Tor Vergata di Roma.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 9:00 di sabato scorso, quando il giovane, infastidito per non essere stato visitato per primo, ha perso il controllo, colpendo con violenza un vetro e un computer. Quest’ultimo, cadendo, ha colpito la dottoressa, che è rimasta ferita. Una guardia giurata è intervenuta prontamente, bloccando il 22enne in attesa dell’arrivo della polizia, che lo ha poi arrestato.

La dottoressa ha ricevuto assistenza medica e le è stata prescritta una prognosi di 15 giorni per le varie lesioni riportate al volto.