Sparatoria Latina, giallo in ospedale: ferito con arma da fuoco nega tutto

Ferito alla testa da un colpo di pistola, finge un incidente in scooter e scappa dall'ospedale: mistero sulla sparatoria a Latina.

Un colpo alla testa, una versione poco credibile e una fuga improvvisa. È il caso dai contorni oscuri che ha scosso Latina, dove un uomo di 46 anni, con precedenti per droga, si è presentato in ospedale sostenendo di essere caduto dallo scooter. Tuttavia, i medici hanno trovato un proiettile nella sua testa. Un dettaglio che ha dato il via a un’indagine su una misteriosa sparatoria, su cui ora lavora la polizia.

Sparatoria Latina, ferito simula incidente

Secondo quanto riportato da Lazio Tv, un uomo di 46 anni con precedenti legati allo spaccio di droga è finito in ospedale a Latina circa dieci giorni fa, sostenendo di essere caduto dallo scooter. Una spiegazione che ha destato dubbi fin da subito, soprattutto per via di una vistosa ferita alla testa. I sospetti del personale sanitario sono stati confermati da una TAC: all’interno del cranio è stato individuato un frammento di proiettile.

L’aggressione armata, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta nei pressi di viale Bruxelles. L’uomo, però, non ha mai fornito spiegazioni né accennato a un possibile sparo, mantenendo il silenzio anche con i medici. Il caso resta avvolto nel mistero.

Sparatoria Latina, ferito simula incidente e fugge dall’ospedale

Dopo il ricovero in ospedale, l’uomo si è dileguato prima che gli investigatori potessero interrogarlo. È stato individuato soltanto diversi giorni dopo, durante un controllo di routine da parte delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire il contesto in cui è maturato l’agguato: al centro dell’attenzione i suoi contatti più recenti e l’eventuale coinvolgimento in ambienti malavitosi.

Il frammento di proiettile estratto dal cranio è stato trasmesso alla Polizia Scientifica per gli accertamenti balistici, che potrebbero fornire elementi utili all’inchiesta. Una vicenda ancora avvolta nel mistero, su cui sta lavorando la Squadra Mobile di Latina.