Un 29enne di origini sudamericane è stato arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti di polizia del X Distretto Lido di Roma: l’uomo, durante l’ennesima aggressione, ha picchiato la compagna fino a procurarle un aborto.

Picchia la compagna fino a procurarle un aborto

La polizia, nelle scorse settimane, era intervenuta sul Lungomare Paolo Toscanelli per la segnalazione di una donna che scappava dal fidanzato, minacciata e picchiata. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato la vittima che era ancora nelle vicinanze: la donna ha raccontato che era fuggita dalle violenze del suo fidanzato. Visto lo stato della donna, i poliziotti hanno allertato il personale del 118: la donna, italiana di 23 anni, è stato poi trasportata in ospedale per verificare il suo stato di salute ed eventuali danni al feto, visto che l’uomo l’aveva colpita in diverse parti del corpo, in particolare un calcio all’addome. Dopo tutti gli accertamenti del caso, si è appurato che in seguito a questa aggressione, la donna aveva subito anche un’interruzione della gravidanza. Non era la prima volta che l’uomo aggrediva la 23enne: la ragazza ha dichiarato ai poliziotti che il 29enne aveva già avuto in altre occasioni questo tipo di atteggiamento.

L’uomo è accusato di maltrattamenti aggravati e interruzione di gravidanza non consensuale

Il 29enne, grazie alle indagini svolte dagli uomini del X Distretto, è stato rintracciato e condotto presso il carcere di Regina Coeli: è accusato di maltrattamenti aggravati e interruzione di gravidanza non consensuale.

