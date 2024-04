Un altro arresto a Bari. Un altro arresto per corruzione. Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito l’ordine emesso dal gip nei confronti di Antonio Donatelli, il sindaco di Triggiano.

Bari, arrestato il sindaco di Triggiano: il motivo

Antonio Donatelli è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Il sindaco di Triggiano è finito in anette insieme ad Alessandro Cataldo, marito dell’assessora regionale ai trasporti della regione Puglia Anita Maurodinoia, con l’accusa di corruzione elettorale e associazione a delinquere. I due dovranno ora scontare una pena agli arresti domiciliari. Il ‘Corriere’ riporta larresto anche di una terza persona: si tratta di Armando De Francesco, consigliere municipale di Bari tra il 2014 e il 2019 per la lista “Sud al Centro”, una figura collegata a Cataldo.

Bari, arrestato il sindaco di Triggiano: le indagini

L’arresto è avvenuto nell’ambito delle indagini della procura di Bari riguardo le elezioni del comune di Triggiano e le elezioni comunali proprio della città che fa da capoluogo di regione in Puglia. Secondo quanto appreso, anche la stessa assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, è indagata per corruzione elettorale (dieci misure cautelari in totale). Attualmente, non viene contestato il voto mafioso.