Roma, ragazza denuncia sui social le presunte violenze subite dal fidanzato

Una ex studentessa del liceo Tasso di Roma ha raccontato sui social le presunte violenze subite dal fidanzato.

La denuncia è arrivata fino alle forze dell’ordine, come ha confermato la ragazza tramite una foto pubblicata la sera dello scorso 6 dicembre. In uno dei video postati su Instagram è possibile ascoltare le seguenti parole: “Questo ragazzo mi ha picchiata e mandata in ospedale”. In seguito la giovane si domanda: “Chi è lui davvero?”. La vittima ha inoltre pubblicato diverse foto ritraenti lei con il volto coperto dai lividi.

Denuncia sui social le violenze subite dal fidanzato: il video del ragazzo

La giovane ha postato diverse immagini tra cui anche il video girato dal fidanzato dinanzi alla porta della sua abitazione. Rivolgendosi alla sua presunta vittima, il giovane le chiede dove sia e dove si nasconda per poi proseguire: “I tuoi genitori mi chiedono scusa e tu sparisci? Smetti di buttarmi m***a addosso”.

Denunciata per diffamazione

Sembra che la ragazza abbia conferito anche con le forze dell’ordine per denunciare le violenze subite.

“Ti ho scritto la Divina Commedia” scrive in un post poco dopo essere probabilmente uscita dalla caserma. Intanto però, la famiglia del suo ex ha denunciato anche lei per diffamazione.