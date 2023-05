Schianto mortale nella serata di ieri lungo la Nomentana Bis: due macchine si sono scontrate in curva, l'impatto è stato fatale per una ragazza 21enne alla guida di una Mini

Le strade della Capitale continuano a fare vittime. Nella serata di ieri, venerdì 19 maggio 2023, una ragazza di ventuno anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la via Nomentana Bis, all’altezza della rotatoria di Tor Lupara, nel comune alle porte di Roma. All’arrivo dei soccorsi era già in condizioni gravissime.

L’incidente avvenuto intorno alle 23

Insieme alla vittima altre due persone sono rimaste ferite nello scontro, una in modo grave per cui tuttavia sembra restare escluso il pericolo di vita. Scattato l’allarme poco dopo le 23, si sono precipitati sul posto il personale medico del 118 con un’ambulanza e una pattuglia in servizio della polizia stradale. Stando a quanto ricostruito finora, il sinistro tra una Mini Cooper (guidata dalla 21enne) e una Mercedes Classe C sarebbe avvenuto all’altezza di una curva. Coinvolta nello scontro anche una Volkswagen Golf.

Morta in ospedale

La ragazza 21enne, ancora viva al momento dei soccorsi, è stata tempestivamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, dove è morta: i traumi riportati nell’impatto le avevano causato danni irreversibili agli organi vitali. La salma è ora a disposizione della procura di Tivoli, non ci sono al momento notizie su un’eventuale disposizione dell’esame post mortem. Si tratta della cinquantasettesima vittima di incidente stradale dall’inizio dell’anno.