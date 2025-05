La Roma dopo aver raggiunto l’Europa League grazie alla fantastica seconda parte di stagione sotto la guida di Claudio Ranieri sta pensando al proprio futuro. Con il tecnico di Testaccio ormai ritirato dall’attività è arrivato il momento di valutare chi possa sostituirlo. I nomi che circolano sono notevoli e di grande caratura.

Roma, sfuma l’idea Cesc Fabregas

Il primo e principale indiziato per la panchina della squadra capitolina è Cesc Fabregas, ex calciatore di origine spagnola ed attuale allenatore del Como.

Il tecnico ha effettuato una bellissima prima stagione in Serie A riuscendo a garantire una comoda salvezza ai lariani che quindi potranno godersi un ulteriore anno tra i grandi con la speranza di migliorare il proprio rendimento.

Come riporta SkySport.it il Como ha rifiutato le avance del Bayern Leverkusen, che cercava il tecnico spagnolo per il post Xabi Alonso e ha anche confermato alla Roma di non voler trattare economicamente per Fabregas.

Per la panchina tanti nomi di prestigio

La Roma abbandonata la pista Fabregas deve valutare i nomi sul taccuino del DS al momento un nome che la società sta monitorando è quello di Gian Piero Gasperini che sembra possa essere in rottura con l’Atalanta.

Il club della capitale nelle ultime ore ha contattato nuovamente Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund – contattato per il post De Rossi, salvo poi ripiegare su Juric – e le parti si dovrebbero incontrare tra mercoledì e giovedì.

Le prossime ore quindi potranno essere decisive per il futuro tecnico della AS Roma.