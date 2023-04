Roma, turista vittima di violenza sessuale: arrestato 38enne bengalese

Ennesimo tentativo di stupro nella Capitale: un 38enne bengalese ha adescato una giovane turista per approfittare di lei

Ennesimo tentativo di stupro nella Capitale. Un uomo 38enne di nazionalità bengalese ha adescato una giovane turista per approfittare di lei. A impedire che si consumasse lo stupro un ragazzo del condominio sopraggiunto per caso, e per fortuna. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio è avvenuto in pieno centro a Roma. Dopo aver aggredito la ragazza nell’atrio di un palazzo nei pressi del Viminale, l’uomo ha cercato di stuprarla. «Sì, questo è l’ingresso dell’hotel. Prego» con parole simili il bengalese avrebbe convinto la turista a varcare la porta di quello stabile per provare ad approfittare di lei: come riportato da Repubblica, la ragazza pensava di essere arrivata all’indirizzo della pensione a due stelle dove c’era ad aspettarla il fidanzato e invece ha rischiato di rimanere vittima di un atto atroce.

Stranieri stuprati in Italia, c’è un risarcimento?

Lo Stato dovrà risarcire le vittime di reati violenti accaduti nel territorio italiano anche se si tratta di residenti all’estero, soprattutto se quello subito è un delitto odioso e shockante come una violenza sessuale. Dopo il caso della turista australiana stuprata a Colle Oppio che si è vista rifiutare la richiesta di risarcimento, è stato attuato un progetto di modifica della legge del 2016 che, recependo la direttiva europea del 2004, ha istituito un fondo finalizzato agli indennizzi per gli stranieri.