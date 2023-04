Bologna, 15enne stuprata: 5 minorenni denunciati

Cinque minorenni e un maggiorenne sono stati denunciati per l’episodio della 15enne stuprata e filmata a Bologna lo scorso 18 settembre. Le violenze, riprese con dei cellulari, sarebbero avvenute tra lo scherno dei coetanei della giovanissima vittima, tra cui anche altre ragazze. L’episodio sarebbe accaduto lo scorso nella zona delle giostre del Parco Nord durante la Festa dell’Unità. Dopo lo stupro subito, la ragazzina ha riferito tutto ai Carabinieri.

Bologna, 15enne stuprata: violenze filmate

La vicenda è stata riportata dal Resto del Carlino. La ragazzina avrebbe subito violenze da parte di un adolescente mentre il resto del branco avrebbe ripreso lo stupro col cellulare. I militari, coordinati dalla pm Francesca Rago, hanno ricostruito l’episodio identificando i presunti responsabili: cinque minorenni e un maggiorenne. La vittima sembra sia stata violentata durante “un gioco della bottiglia”. La vittima è stata ascoltata dai carabinieri in audizione protetta, di seguito sono state informate la Procura dei minori e quella ordinaria.

Cinque minori denunciati per violenza sessuale

Come informa il Fatto Quotidiano, gli accertamenti sono durati molti mesi e, una volta conclusi, le forze dell’ordine hanno provveduto a denunciare cinque minorenni per violenza sessuale, mentre per il maggiorenne il gip ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima: l’indagato in questione però si è trasferito all’estero ed è al momento irreperibile. Per questo motivo non è stato possibile notificare il provvedimento.