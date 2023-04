Marco Meschini, agente di Polizia Penitenziaria del carcere di Montacuto, è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì, a causa di un malore improvviso.

Agente di Polizia Penitenziaria muore nella notte: malore improvviso

Un malore improvviso accusato nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile non ha lasciato scampo a Marco Meschini, agente della Polizia Penitenziaria, in servizio al carcere di Montacuto. L’uomo aveva solo 49 anni e viveva nella zona di Cantalupo, a Filottrano. La moglie si è accorta che aveva un respiro affannoso e ha subito allertato il 112. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Cingoli con l’automedica ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I funerali di Marco Meschini

Una scomparsa improvvisa che ha lasciato tutti senza parole. Sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’uomo. Nulla poteva far presagire che il suo cuore si potesse fermare. Marco Meschini aveva un fisico atletico e non aveva mai avuto problemi di salute. I funerali si sono celebrati oggi, venerdì 7 aprile, alle 10,30 nella chiesa di Sant’Ignazio di Filottrano.