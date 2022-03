Roma, wurstel farciti con dei chiodi per uccidere cani e gatti

I cittadini di Monteverde hanno denunciato il ritrovamento per strada di alcuni wurstel farciti con dei chiodi potenzialmente letali per cani e gatti

I cittadini di Monteverde (Roma) hanno denunciato il ritrovamento per strada di alcuni bocconi di wurstel farciti con dei chiodi potenzialmente letali per cani e gatti.

Roma, trovati per strada bocconi di wurstel farciti di chiodi

I cittadini di Monteverde lanciano l’allarme a causa di alcuni wurstel farciti di chiodi trovati per strada nell’area cani di Largo Ravizza sulla Circonvallazione Gianicolense: “State attenti ai vostri cani quando li portate a spasso.

Abbiamo trovato wurstel farciti di chiodi. Fate sempre attenzione quando portate i cani fuori a fare la passeggiata, che possono rimanere vittime di persone senza scrupoli. Un gesto infame e crudele, mettere dei chiodi nel cibo per far male agli animali”. La preoccupazione non è ovviamente solo per i cani e gatti di proprietà, ma anche per i tanti randagi.

Il commento di Daniele Diaco

Il consigliere comunale Movimento 5 Stelle dell’Assemblea Capitolina, Dianiele Diaco, ha commentato la triste vicenda: “Attentare alla vita di poveri cani è un atto criminale che merita di essere punito severamente.

Chi ha gettato wurstel farciti di chiodi nell’aria cani di Largo Ravizza a Roma è solo una persona senza cuore, oltre che vile e infelice. Denunciate cittadini. Denunciate e fate passare un brutto quarto d’ora a questa gentaglia. Io stesso provvederò a fare un esposto contro gli autori di questo atto scellerato. Un ringraziamento particolare alla cittadina che si è accorta della trappola salvando la vita a molti amici a quattro zampe.”