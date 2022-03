Ragusa, incidente mortale sulla provinciale 25: perde la vita un 28enne

Un giovane motociclista ha provato a sorpassare un furgoncino ma ha perso la vita. L'incidente mortale è avvenuto a Ragusa.

Ragusa – oggi, 16 marzo 2022, un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La dinamica dell’incidente è spaventosa ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero medico.

Incidente mortale a Ragusa

La notizia si apprende da Ragusa News.

Il luogo dove è avvenuto l’incidente è la strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. La tragedia si è consumata alle 13:00 circa. La persona deceduta è un motociclista straniero di 28 anni. Il nome della vittima non è stato reso noto. Nell’incidente sono stati coinvolti una moto ed un furgone.

La dinamica dell’incidente

Secondo le immagini di videosorveglianza, che sono ora nelle mani degli inquirenti, sembrerebbe che il ragazzo a bordo di una moto di grossa cilindrata abbia tentato di sorpassare un furgoncino.

Il motociclista non è riuscito nel suo intento in quanto anche il furgoncino stava cercando di sorpassare un altro veicolo. La moto ha impattato con la parte posteriore della vettura e il motociclista è caduto. La morte del giovane è sopraggiunta dopo che ha colpito in pieno un palo della segnaletica stradale.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno chiesto l’intervento di un elicottero. Subito dopo l’ambulanza, anche polizia stradale, polizia di stato e carabinieri si sono fiondati sul luogo del sinistro per avviare le indagini.

Ogni tentativo di rianimazione è stato vano e, i sanitari, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane motociclista che è morto sul colpo.