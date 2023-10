Romina Power, lo sfogo via social: "Ci ritroveremo stecchiti come insetti"

Romina Power non ha fatto segreto di credere nelle scie chimiche e in queste ore ha dedicato alla questione un suo post sui social.

Romina Power: le scie chimiche

Romina Power non ha mai fatto segreto di credere in alcune teorie del complotto, come quelle relative alle scie chimiche e attraverso i social, nelle ultime ore, ha postato la foto di un cielo blu con la strana scia di un aereo e ha scritto: “E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????”, e ha aggiunto:“Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”. Alcuni dei suoi follower si sono detti d’accordo con lei e c’è chi le ha scritto: “Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo ma nei fatti non cambia mai nulla”. E ancora: “Il pilota avrà bevuto un po’… comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”; “Milano idem stanno manipolando il clima, con il consenso dei nostri politici”.

Alle scie chimiche la cantante ha dedicato anche il testo di una sua famosa canzone in cui aveva scritto: “Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c’è conflitto. Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere…”.