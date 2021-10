Rosario Di Setta muore a 38 anni: lascia la moglie e due bambini

È morto ad appena 38 anni Rosario Di Setta, l'uomo lottava da tempo contro una brutta malattia, lascia la moglie Rosaria e due figli

Un’intera cittadina in lutto quella di Casapulla, comune in provincia di Caserta, qui è venuto a mancare il giovane Rosario Di Setta, 38 anni, marito e padre di due bambini. L’uomo lottava da tempo contro un male atroce, che purtroppo gli ha strappato la vita troppo presto.

Casapulla, Rosario Di Setta muore a 38 anni

Se n’è andato dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un male atroce che l’aveva colpito duramente, Rosario Di Setta, definito il “leone di Casapulla“.

Una malattia in stadio avanzato e impossibile da curare quella che ha colpito il giovane 38enne, nonostante ciò però Rosario ha fatto tutto quello che poteva per vivere più a lungo e godere dell’amore di sua moglie e dei suoi splendidi bambini per il maggior tempo possibile, ma purtroppo tutto è stato vano.

Casapulla, Rosario Di Setta muore a 38 anni: la lotta contro un male atroce

Rosario Di Setta aveva scoperto all’improvviso di essere malato, ma nonostante ciò non ha mai mollato e ha scelto di lottare fino all’ultimo battito, per tutto l’amore che provava per la sua famiglia e perchè sì, è molto ingiusto essere vittima di un male così brutto a quest’età, quando ancora si dovrebbe avere tutta la vita da vivere.

Il 38enne lascia a compiangere la sua prematura scomparsa la moglie Rosaria e i figli Michele e Giuseppe.

Casapulla, Rosario Di Setta muore a 38 anni: i funerali

I funerali di Rosario Di Setta si sono svolti nella chiesa di Sant’Elpidio Vescovo a Casapulla, nella giornata di sabato 16 ottobre 2021 alle ore 16.

Sono molte le persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre di Rosario, uomo stimato e amato da tutti, la cui scomparsa ha lasciato un profondo vuoto e immenso dolore.