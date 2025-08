Dopo il clamoroso tradimento di Lucia a Temptation Island, Rosario Guglielmi è stato recentemente paparazzato in discoteca, attirando subito l’attenzione dei fan. Ma come sta realmente Rosario dopo questa dolorosa vicenda? Tra gossip e momenti di riflessione, emerge una sua reazione che racconta molto più di quanto le parole possano esprimere.

La rottura definitiva tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: nuovi sviluppi e indiscrezioni

Dopo il confronto finale durante il falò e la rottura avvenuta nel “mese dopo”, la relazione tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sembra ormai definitivamente terminata. A confermarlo sono stati recentemente gli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, che hanno annunciato la partecipazione dei due ex protagonisti di Temptation Island a Uomini e Donne, insieme al tentatore Andrea Marinelli, ancora in contatto con Lucia.

Nonostante il programma “un mese dopo” sia già andato in onda, i profili Instagram di entrambi restano privati, alimentando ancora qualche dubbio sul futuro della loro situazione. Recenti indiscrezioni hanno inoltre rivelato che Lucia è stata vista in compagnia di altri due tentatori, Francesco Farina e Salvatore Guida, con cui avrebbe trascorso del tempo, mentre Rosario non era presente.

Rosario Guglielmi dopo il tradimento di Lucia: una nuova vita da single?

Dopo il tradimento di Lucia Ilardo con il single Andrea a Temptation Island 2025, Rosario Guglielmi sembra aver deciso di voltare pagina, dedicandosi a una nuova vita da single. Un video, diventato rapidamente virale sui social, lo mostra mentre si diverte in discoteca insieme a Marco Raffaelli, ex fidanzato di Denise Rossi.

Le immagini sono state condivise su TikTok da un’utente di nome Alba, che ha reso pubblica la serata spensierata trascorsa dai due ex protagonisti del reality. Successivamente, Rosario avrebbe raggiunto alcuni amici a Roma, confermando così di voler vivere questo nuovo capitolo. Il filmato ha suscitato molte reazioni, tra cui un commento ironico che invita a un “minuto di silenzio per Lucia e Denise per ciò che si sono lasciate scappare”.