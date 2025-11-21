Rosolo di Serina, pullman scivola sulla neve e sfiora la scarpata: terrore per 40 studenti

Questa mattina a Rosolo di Serina, in Valle Brembana, un pullman scolastico con circa quaranta studenti ha perso il controllo sulla neve e si è fermato di traverso sulla strada, sfiorando una scarpata. Lo spavento è stato enorme e la circolazione è rimasta bloccata per ore.

Pullman in bilico sulla neve: strade bloccate e difficoltà nei soccorsi. L’allarme del sindaco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il mezzo, che al momento risultava privo di catene e quindi difficile da spostare. La strada provinciale 27 è rimasta chiusa e le alternative, come i percorsi da Bagnella e Costa Serina, sono percorribili solo con catene.

Il sindaco di Serina, Michele Villarboito, ha lanciato un appello alla prudenza:

“Guidare in queste condizioni è come camminare sul sapone. Le gomme anti-neve non bastano: servono le catene. Occorre massima attenzione, ci sono diverse auto di traverso e la situazione è critica“.

La nevicata, che ha interessato l’intero territorio bergamasco, ha causato inoltre rallentamenti e cancellazioni sulla rete ferroviaria, rendendo complicati gli spostamenti nella mattinata di questa mattina, venerdì 21 novembre.

Momenti di grande paura questa mattina a Rosolo di Serina, in Valle Brembana, dove l’autobus della linea Arriva con a bordo circa quaranta studenti ha perso il controllo sulla provinciale coperta di neve fresca. Dopo la copiosa nevicata notturna, che ha lasciato circa venti centimetri di accumulo sulle strade, il pullman ha iniziato a scivolare all’altezza di una curva in montagna, fermandosi di traverso sulla carreggiata e rischiando di finire in una scarpata.

Come riportato da Il Giorno, l’autista, con prontezza di riflessi, avrebbe immediatamente ordinato: “Scendete tutti, scendete tutti!“, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente nessuno dei ragazzi e dell’autista è rimasto ferito, ma lo spavento è stato enorme e i giovani sono stati costretti a tornare a casa a piedi.