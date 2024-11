Oggi, 25 novembre, il debutto di “Carmen: l’ultimo incontro”, spettacolo che vede Rossella Brescia come protagonista dell’opera di Georges Bizet, che a Vanity Fair racconta: “Anche io ho vissuto una relazione tossica”. L’opera, a partire al tragico epilogo, affronta il tema del femminicidio, nella Giornata mondiale della violenza sulle donne.

Rossella Brescia e il debutto di Carmen, l’ultimo incontro: a Vanity Fair il racconto della sua relazione tossica

Lo spettacolo, patrocinato da Amnesty Internationa, è prodotto da AidaStudioProduzioni, nasce da un’idea di Elena Marazzita, con la regia di Marco Voleri, ed è scritto da Debora Pioli. L’attrice riflette su come purtroppo ci sia ancora tanto da parlare sul tema dei femminicidi: “I numeri della violenza contro le donne sono ancora spaventosi e dimostrano che finora non abbiamo fatto abbastanza. Dobbiamo mantenere molto alta l’attenzione. Attraverso l’arte cerchiamo di lanciare un messaggio forte, che tocchi le coscienze”, afferma in un’intervista a Vanity Fair.

Rossella Brescia: “Non c’è solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica”

Da ambasciatrice di Amnesty International, “non ho mai tollerato le ingiustizie”, dichiara, “eppure sono ancora così diffuse, soprattutto contro le donne. Non parliamo solo di violenza fisica o domestica, ma anche di abusi psicologici. Penso alle donne afghane, che sono private di ogni diritto, escluse dalla vita sociale e lavorativa, persino internate in ospedali psichiatrici se non si sottomettono. Anche in Italia, però, le donne subiscono violenze quotidiane. È una battaglia che non possiamo permetterci di fermare”. Di rilevanza, per l’attrice, il tema della dipendenza economica: “Collaboro da anni con associazioni, case di accoglienza e presidi ospedalieri. Tra i problemi più comuni riscontrati fra le vittime c’è la dipendenza economica: molte donne non riescono a sottrarsi ai loro aguzzini perché non sanno dove andare o non hanno i mezzi per iniziare una nuova vita. Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni per offrire loro strumenti concreti per ricominciare”.

Rossella Brescia: “Anche io, come molte donne, ho vissuto una relazione tossica”

Alla richiesta se le fosse mai capitato si vivere una relazione tossica, l’attrice ha così risposto: “Credo sia un’esperienza molto comune. Le relazioni tossiche distruggono l’autostima e generano sensi di colpa immotivati. E anche io, come molte donne, ho vissuto episodi di manipolazione psicologica. Uscirne non è facile, ma il supporto di amici e familiari è stato fondamentale per me. Spesso, però, chi subisce non ha la forza di combattere o non riconosce subito la situazione di abuso”.