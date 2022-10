Rovigo, anziana ed invalida ma il Comune le nega il bonus: “Ho scelto le bollette per cui chiedere il rimborso fino ad un totale di 294 euro"

Arriva da Rovigo la vicenda di una donna anziana ed invalida a cui però il Comune nega il bonus: la signora Cristina dovrà affrontare le prossime due settimane con 60 euro. La 72enne in questione è parzialmente invalida e percepisce una pensione bassa.

Ha detto la donna alla Voce di Rovigo: “Ho una pensione di 550 euro di questi me ne sono rimasti 63 con cui devo arrivare a fine mese”.

Anziana ed invalida, il Comune nega il bonus

“Volevo comprare un po’ di frutta e i medicinali, ma visto quanto mi è rimasto devo rivedere tutte le spese”. La donna vive nelle case popolari del quartiere della Commenda: “Ho partecipato al bando del comune che dava un aiuto economico per pagarle.

Il bando prevedeva il rimborso delle utenze domestiche relative al periodo da maggio 2021 ad aprile 2022, ed era destinato ai residenti nel Comune con un Isee ordinario o corrente 2022 non superiore a 18 mila euro”. Due tipi di intervento: fino a 300 euro per gli Isee di prima fascia ed un massimo di 200 euro gli Isee superiori a 13 mila fino a 18 mila. Ha detto la donna: “La domanda si poteva presentare on-line, ci sono riuscita ma il sito era veramente complesso”.

La domanda ok, poi l’amara sorpresa

“Ho scelto le bollette per cui chiedere il rimborso fino ad un totale di 294 euro. Ho inoltrato la domanda e ho ricevuto conferma che la procedura era andata a buon fine”. Tutto bene dunque? No. “Quando giorni dopo sono andata a sentire se fosse stata accettata la signora che aveva gli elenchi scorrendo i nomi, circa un migliaio, mi ha detto che non risultavo”.